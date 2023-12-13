Mamak Belediyesi'nden yerli üretime destek

Ankara’nın Mamak Belediyesi yerli üretimi desteklemek için kırsal kalkınma hamlelerini aktarmak amacıyla Kırsal Kalkınma Planı Lansmanı gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Kırsal Kalkınma Planı Lansmanı Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirildi. Kırsal kesimde hayvancılığa destek, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla yapılan projeler kapsamında Mamak Kırsal Kalkınma Stratejileri gösterimi katılımcılara sunuldu. Lansmana Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katılım sağladı.

“Mamak aslında şehir ve kır ayrımının net bir şekilde yapıldığı bir ilçe değil”

Mamak Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü kurarak çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, burada yaptığı konuşmada, “Mamak aslında şehir ve kır ayrımının net bir şekilde yapıldığı bir ilçe değil. Tarımsal üretim, yerel değerler, kooperatifleşme, hayvancılık ve ekoturizm konularında aslında Mamak çok önemli bir potansiyele sahip. Mekan ve imkanlarıyla kırsal kalkınma adına büyük avantajlara sahip olan Mamak, kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki ekolojik, sosyal ve ekonomik değerlerin geliştirilmesi tüm Ankara adına oldukça kıymetli” açıklamasında bulundu.

“243 çiftçimize 60 ton nohut tohumu dağıttık"

Kırsal turizmin canlandırılması, tarımsal üretim ve çiftçinin tarımsal desteklerinin verilmesi ile ilgili özel çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Köse, “Yüzde 90 hibeli 243 çiftçimize 60 ton nohut tohumu dağıttık. 103 çiftçimize 15 ton buğday tohumu, 49 çiftçimize 7 ton arpa tohumu, 107 çiftçimize 10 ton 10 bin litre mazot, 17 çiftçimize özel olarak ay çiçek tohumu, 923 çiftçimize 350 bin adet sebze fidesi, 179 kadın girişimcimize 223 adet arı kovanı, 140 çiftçimize 25 ton gübre, 1170 kadın çiftçimize 8 bin 772 adet yumurta tavuğu desteği sağladık. Köy konaklarımızı inşa ettik” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Yüzyılında Mamak’ta Kırsal Kalkınma sergisinin açılışıyla sergiyi gezdi.