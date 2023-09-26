Mamak Belediyesi, Neşet Ertaş'ı andı

Ankara’nın Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde “Neşet Ertaş’ı Anma ve Ustaya Vefa Gecesi” düzenlendi.

’Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş, ölümünün 11. yıl dönümünde Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen programla anıldı. Neşet Ertaş’ı Anma ve Ustaya Vefa Gecesi’ne Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı. Programda sanatçı Gökhan Ekim ile Türk Halk Müziği sanatçısı Tülay Örten Yıldız, Anadolu’nun mihenk taşlarından biri olan Neşet Ertaş’ın hayatı ve felsefesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ustanın birbirinden güzel eserleri bir kez daha gönülden gönüle hayat buldu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Hayatı, sanatı ve felsefesi ile Anadolu’nun mihenk taşlarından biri olan Neşet Ertaş’ı, kıymetli akademisyenlerimizden dinledik. Ustanın birbirinden güzel eserlerine hep birlikte eşlik ettik. Kıymetli ustamızı rahmetle anıyoruz” dedi.