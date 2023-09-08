Mamak Belediyesi, okullara boya desteğinde bulundu

Ankara’nın Mamak Belediyesi, 11 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullara plastik ve yağlı boya desteğinde bulundu.

Mamak Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için çalışmalarını tamamladı. Eğitimde öncü Mamak Belediyesi, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alması için öğrencilerin yanında. Bunun için ilçedeki tüm okullara plastik ve yağlı boya desteğinde bulundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek’in de katılımıyla Şafaktepe İlkokulu’na boyaları kendi elleri ile teslim etti.

Köse, eğitime destek verdiklerini söyleyerek, “Okullarımızın her türlü ihtiyacını ekiplerimizle birlikte karşılıyoruz. Tüm Okullarımıza boya desteği sağlayarak, okullarımızı renklendirecek şekilde yeni eğitim dönemi için son hazırlıklara destek veriyoruz. Yavrularımızın daha hijyenik, temiz bir ortamda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız için okullarımızın hijyeni ve temizliğini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.