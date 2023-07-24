Mamak Belediyesi parklarında müzikal etkinlikler başladı

Ankara’nın Mamak Belediyesi Orkestrası tarafından, “Parklarda Müzik Var” etkinlikleri çerçevesinde Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde konser verildi.

Ailesi ile parka gelen ziyaretçiler, Mamak Belediyesinin konser sürprizine kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar, Mamak Belediyesi orkestrasının mini konseri ile güzel bir gün geçirdi.

“Yaz boyunca park konserlerimiz devam edecek”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıların parklarda verilen konserlere büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Yaz boyunca park konserlerimiz devam edecek. Yaz günlerinin vazgeçilmezi yeşili ile dinlendiren parklarımız, eğlencenin de adresi oldu. Başkentliler, Mamak parklarında sadece dinlenmiyor, şarkı ve müzikle doyasıya eğleniyor” dedi.