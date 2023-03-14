Mamak Belediyesi Samandağ'da enkaz kaldırıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde görev yapan Mamak Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi depremin bıraktığı yaraları sarmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlükleri ile gece gündüz çalışan Mamak Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmalarıyla da bölgede hizmet veriyor.

Belediye kamyonları ve iş makineleri ile belediye personeli Hataylıların yeni hayatlarına bir an evvel kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.

“İstiyoruz ki yaraları bir an evvel onaralım”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Gece gündüz enkazları kaldırmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. İstiyoruz ki yaraları bir an evvel onaralım ve insanlarımız normal hayata devam edebilsin. İşyerleri açılsın, alışveriş yerleri çalışsın. Rabbim böyle acılar bir daha göstermesin” dedi.