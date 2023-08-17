Mamak Belediyesi, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor

Mamak Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli, konforlu hizmet verebilmek için her geçen gün kalitesini ve kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdürüyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden itibaren ilçede sosyal tesislerin açılmasına büyük önem verdi. Açılan ve Mamak Belediyesi bünyesinde işletilen kafe restoranların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hayata geçirilen millet kıraat haneleri de Mamak’ın göz bebeği oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 4 yıllık görevi boyunca 23 millet kıraathanesi ve MABEL kafe restoranları hayata geçirdi. Bunların 18 tanesi Mamak’ın her bir köşesinde, neredeyse her mahallenin faydalanabileceği millet kıraathanelerinden oluşuyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her yaştan insanımızın açık alanda buluşacakları, güzel vakit geçirecekleri, belediyenin bir sosyal tesisi olarak uygun ücretle yemek yiyebilecekleri, çay kahve içebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanlar oluşturmak istedik. İstedik ki evlerinde sıkılan büyüklerimiz yaz kış güzel kaliteli mekanlarda vakit geçirebilsin” dedi.

Mamak Belediyesi tesisleri, birbirinden zengin menüsü, uygun fiyatları ile vatandaşları bekliyor.