Mamak Belediyesinden köşe bucak temizlik

Ankara’nın Mamak Belediyesinin kış hazırlığı çerçevesinde cadde, sokak ve mazgal temizlikleri sürüyor.

Mamak Belediyesi, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu ilçenin tüm mahallelerinde köşe bucak temizlik gerçekleştiriliyor. Son olarak Abidinpaşa, Saimekadın, Balkiraz, Kazım Orbay, Cengiz Topel, Gülveren ve Bahçelerüstü Mahallelerinde detaylı temizlik gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi personelleri, cadde sokak temizliğinden mazgalların detaylı temizliğine, konteynerlerin dezenfekte edilmesinden yabani otların temizlenmesine, ağaç budama işlemleri, park ve bahçelerde bakım onarım, tadilat çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma gerçekleştirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmada, “Pırıl pırıl bir Mamak için çalışıyoruz. Temizlik Araç Filomuz ile personellerimizle ilçemizi, mahallelerimizi düzenli olarak temizliyoruz. Köşe bucak temizlik seferberliğimizle söz verdiğimiz gibi Mamak artık daha temiz. Geleceğimize yaşanabilir bir Mamak bırakacağız inşallah” dedi.