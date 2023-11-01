Mamak Belediyesinden Türkiye Yüzyılı'na yakışır açılış

Mamak Belediyesi, tarihi Şafaktepe Dekovil Hattı’nı Tünel Sanat Merkezi’ne dönüştürdü.

Tünel Sanat Merkezi, 3 Kasım saat 11.00’de düzenlenecek programla hizmete açılacak. Mamak’a yeni bir soluk yeni bir renk getirecek Tünel Sanat Merkezi’nde sanatçılar eserlerini sergileyecek. Şafaktepe’de bulunan Tünel Sanat Merkezi, birçok kültür sanat etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Tarihi atmosferle sanatın birleşeceği bu özel mekânda yapılacak kültürel etkinlikler katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızda Türkiye Yüzyılına yakışır bir açılış gerçekleştireceğiz. Vizyon projemizin açılışına tüm Mamaklı hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Tünel Sanat Merkezi’ne dönüştürülen Şafaktepe Dekovil Hattı hakkında

Ankara’dan doğuya doğru bağlanan demir yolu hatları ile Bağdat ve Hicaz’a kadar devam eden demir yolu Mamak’taki tarihi tünel ve yollardan geçmektedir. Ankara’ya demir yolu hattı (şimendifer) geldikten sonra Ankara İstasyonu’ndan civar bölgelere ve doğu taraflarındaki kasaba ve nahiyelere bağlantı sağlayan bir Hinterland Demir Yolu anlamında “Dekovil Hattı” döşenmiştir. Günümüzde de işlemekte olan bu hatların ülkemizin en zorlu zamanlarında ve bilhassa Milli Mücadele yıllarında askeri malzeme ikmali için hayati kıymette olduğu bilinmektedir.

Bu hat üzerindeki Kayaş ve Lala Hanı istasyonları, Şafaktepe Tünel Geçidi, Ankara İstasyonu’na yük ve insan naklini yaparak tarihi görevlere tanıklık etmiştir. Tarihi Bağdat-Hicaz ve Şark (Sivas) demiryolu hattının Ankara’nın çıkışındaki tüneli gerekçesi açıkça belgelerde belirtilmeyen nedenlerle Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ve bakanlar kurulu kararıyla güzergahı şimendüfer (tren) taşımacılığı için daha uygun olduğu anlaşılan tünelin hemen kuzeyindeki vadideki nispeten daha düz ilerleyen hatta kaydırılmıştır. Şafaktepe Tüneli ise kullanım dışına çıkmış olmakla birlikte Ankara’da inşa edilen İkinci Dünya Savaşı sırasında Gaz Maskesi Fabrikası inşaatı ile sığınak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.