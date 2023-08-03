Mamak Belediyesinin anaokullarında öğrenciler, sebze yetiştirip hayvan besliyor

Mamak’ta eğitim dönemi dışında yaz okulları ile de eğitim veren anaokullarının bahçelerinde oluşturulan bostan ve kümeslerde, sebze yetiştirip hayvan besleyen minikler, bitki ve sebzelerin büyüme aşamalarına tanık oluyor, yumurtanın nereden geldiğini öğreniyor.

Mamak Belediyesinin General Zeki Doğan Anaokulu ve Peyami Safa Anaokulu, doğa ile iç içe eğitim profili ile Mamaklıların büyük ilgisini kazandı. Bostan ve kümeslerde verilen eğitimlerle minikler, küçük yaştan itibaren doğayla iç içe olabiliyor. Okul bahçesinde kurulan bostana ektikleri domates, kabak, fasulye, biber ve salatalığı sulayarak bakımlarını aksatmayan öğrenciler, büyüyen ürünlerini toplamanın sevincini de yaşıyor.

Mamak Belediyesi bünyesinde anaokulu öğretmenliği yapan Tuğba Tanık ise, General Zeki Doğan Anaokulunda oluşturulan kümeslerde öğrencileriyle "Zeytin" ve "Peynir" adını verdikleri horoz ve tavuğun bakımlarını sağlıyor. Kümeste yumurta toplayan çocuklar, sofralarına gelen yumurtanın nereden geldiğini öğreniyor. Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor, çocukla okula istekle geliyor.