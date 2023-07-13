“Kütüphane Dostu Belediye” ödüllü Ankar’nın Mamak Belediyesinin bebek kütüphanelerinde birçok atölye düzenleniyor.

Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklar için sanat etkinlikleri çerçevesinde “Tablomu Tasarlıyorum” atölyesi düzenlendi. Fırçalarını, boyalarını alan minikler, tuvallerinin başına geçip, hayal dünyalarını resmetti. Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikle çocukların hayal dünyaları geliştirilerek kişisel gelişimlerine katkı sağlandı.

“Minikler birbirinden renkli atölyelere katılarak gelişimlerine katkı sağlıyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, uyanık kütüphanelerin yanı sıra bebek ve çocuk kütüphanelerinde mevcut olduğunu belirterek, “Kütüphanelerimiz sadece kitaba, bilgiye ulaşacağınız klasik kütüphanelerden aslında daha fazlasını barındırıyor. Özellikle Yeşilbayır ve Akdere Bebek ve Çocuk Kütüphanelerimizde minikler birbirinden renkli atölyelere katılarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Robotik kodlama, akıl oyunları atölyeleri, masal etkinlikleri gibi faaliyetlerle miniklere çeşitli kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor” dedi.