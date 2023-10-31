Mamak Belediyesinin kültür gezileri sürüyor

Sosyal ve kültürel birçok projeyle vatandaşların hayatlarına dokunan Mamak Belediyesi kadınlar için Konya gezisi düzenledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geziye katılan hanımları uğurlamak için Belediye binası önündeydi. Başkan Murat Köse, hanımlarla tek tek konuştu, düzenledikleri kültür gezileri ile ilgili bilgi verdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak sadece yol asfalt yapmıyoruz. Kültür sanat etkinliklerimizle, kültür gezilerimizle vatandaşlarımızın farklı şehirler görmesini, şanlı tarihimizi ve kültürümüzü yerinde öğrenmelerini istiyoruz. Bu anlamda kültür gezilerimiz devam ediyor. Çanakkale ve İstanbul gezilerimizin ardından şimdi de Konya gezisi düzenliyoruz. Kültür gezilerimiz devam edecek inşallah” dedi.

Hanımlar ise, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tarihte Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış Konya’ya düzenlenen kültür gezisinde hanımlar, şehrin tarihi ile buluştu. Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türbesi’ni ve Şems-i Tebrizi Makamı’nı da ziyaret eden gezi ekibi, Alaaddin Tepesi, Alaaddin Camii, Kılıçarslan Köşkü, Üçler Mezarlığı, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi, Ateşbaz Veli Türbesi’ni gezdi. Gezi kapsamında Sille kasabasını da gezen hanımlar, Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye düzenlenen Konya gezisi için teşekkür etti.