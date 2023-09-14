Mamak bir anaokulu daha kazandı

Mamak Belediyesi, Yuvam Anaokulları ailesine bir yenisini daha ekledi. Neşet Ertaş Anaokulu 2023-2024 eğitim döneminde hizmete açıldı.

Peyami Sefa ve General Zeki Doğan Anaokulları ile okul öncesi eğitime destek veren Mamak Belediyesi, ilçede açtığı üçüncü anaokulu ile çocukları ilkokula hazırlıyor. Neşet Ertaş Anaokulu ve Bebek Kütüphanesi’nin açılışı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Neşet Ertaş diyor ki ‘aşk ile çalışan yorulmaz.’ Biz de Neşet Ertaş’ın dediği gibi gece gündüz Mamak’ın daha güzel hizmetlere kavuşması için çalışıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle bugünü ve geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız. En kıymetli hazinemiz çocuklarımız, gençlerimiz. Dolayısı ile onlar için ne yapsak az. Tam 174 başlıkta hizmet ve eser ürettik Mamak’ta. Söz verdik yaptık. Söz verdik daha fazlasını yaptık inşallah” dedi.

Çocukların kendilerini sevgi dolu ve güvende hissettikleri bir ortamda akranları ile birlikte sosyal, akademik ve nitelikli bir eğitim alarak ilkokula hazırlanacağı Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Anaokulu ve Bebek Kütüphanesi’ne Mamaklılar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarını Neşet Ertaş Anaokulu’na kaydettiren vatandaşlar, Mamak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Murat Köse’ye eğitime verdiği destek için teşekkür etti.