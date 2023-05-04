Mamak'ın Meşhur Mahalle Konaklarına bir yenisi eklendi

Mamak Belediyesi; Mamak’ı, Mamaklıyı ihya projelerine hız kesmeden devam ediyor. Hizmet belediyeciliğinde örnek belediyeler arasında gösterilen Mamak Belediyesi, açtığı mahalle konaklarına bir yenisini ekledi. Kutlu Mahallesi sakinleri de eski Ankara evleri formatında inşa edilen mahalle konaklarına kavuştu.

Kutlu Mahalle Konağı açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Adayı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Programda Mamak Belediyesi Mehter Takımı ve Seğmen ekibi sahne aldı. Mehter takımının marşlarına hep bir ağızdan söyleyen katılımcılar, Ankara Seğmenlerinin gösterisini ise alkışlarla eşlik ederek izledi.

“Hizmete açtığımız tesislerin resmi açılışlarına yetişemiyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar Güzel Mamak’ta 174 Prestij Projeyi hayata geçirdik ve hizmet vermesini sağladık. Ancak, hizmete açtığımız tesislerin resmi açılışlarına yetişemiyoruz. Neredeyse her hafta bir tesisimizin açılışını yapıyoruz ve şu anda sırada tamamladığımız ve açılış sırasını bekleyen 40 tane proje var, inşaatı devam edenleri de sayarsak bu sayı 50’yi geçiyor.

Yani bu gidişle önümüzdeki bir yıl boyunca neredeyse her hafta açılış yapacağız ki ancak yaptığımız tesislerin resmi açılışlarını tamamlayalım. Elbette bu bizim için bir gurur vesilesi, elhamdülillah” dedi.

“Hizmette kapsayıcılık ilkesine göre hizmetlerimizi planlıyoruz”

Başkan Murat Köse, “Biz milletimizin ihtiyaçları ve talepleri istikametinde yapabileceğimiz projelerle ilgili ne söz verdiysek yaptık yapıyoruz. Bu slogan haline de geldi. Söz verdik yaptık, söz verdik daha fazlasını yaptık diyoruz. Mamaklılara “Mamak çok güzel olacak.” sözünü vermiştik en başta. Mamak’ı çok güzel yapmak için eğitimden sanata, spordan bilime, 7’den 70’e her vatandaşımıza ulaşmak için hizmet yelpazesi belirledik kendimize. Hizmette kapsayıcılık ilkesine göre hizmetlerimizi planlıyoruz” diye konuştu.

“Bizler, Türkiye Yüzyılı”nda ülkemizin, milletimizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mahalle konaklarımız bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Nişan, düğün, bayramlaşma, asker uğurlamaları, taziyeler gibi birçok buluşma köy konaklarında gerçekleşir. Eskilerin yeni nesillere kültürümüzü aktardığı çok önemli mekânlardır. Bu yüzden köy/mahalle konaklarımızı canlı tutmak çok önem arz ediyor. Göreve geldiğimizden beri 6 konak inşa ettik. Konaklarımızı özüne, aslına uygun şekilde geleneksel mimariyle yapmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu konaklarımızda saydığımız etkinlikler dışında farklı etkinlikler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz, aynı şekilde okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırların ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz.” sözleriyle Türkiye’nin kalkınmasına verdiği önemi ve kararlığı net bir şekilde dile getirdi. Bizler de inşallah Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflerin peşinden giderek “Türkiye Yüzyılı”nda ülkemizin, milletimizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Rabb’im mahcup etmesin” dedi.

Konak açılışı protokol konuşmaları ile devam etti

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Türkiye’nin ihyası ve inşası yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir mücadelenin içindeyiz. Mamak’ta da bu mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Adayı Jülide Sarıeroğlu yaptığı konuşmada, “Kutlu Mahalle Konağımızın tüm mahalle sakinlerine, Mamak’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. AK Parti hizmet anlayışının, AK belediyecilik anlayışının en önemli temsilcisi Murat Başkanımıza sorduk “Ne kadar sürede bu konağı yaptınız?” diye. “6 ay kadar kısa bir sürede tamamladıklarını, mahalle sakinlerinin hizmete sunulduğundan bahsettiler. Kırsal mahallelerde, köylerde konak çalışmalarını bitirmiş, ilçe merkezinde konak çalışmalarına başlamışlar. Bu hizmetler mahalle kültürünün yaşatılması açısından çok kıymetli, çok önemli. Bu güzel konak için Belediye Başkanımıza, kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Kutlu Mahalle Konağı, dualarla hizmete açıldı.