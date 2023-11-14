Mamak metrosu ihalesi 2024'ün ocak ayında sonuçlanacak
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Mamak ilçesine yapılacak Dikimevi-Natoyolu (Mamak) metro ihalesinin 2024'ün ocak ayında sonuçlanacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Mamak ilçesine yapılacak Dikimevi-Natoyolu (Mamak) metro ihalesinin 2024’ün ocak ayında sonuçlanacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçildiğini belirterek, “EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda diğer metro hatlarımızın proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.