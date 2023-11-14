Mamak metrosu ihalesi 2024'ün ocak ayında sonuçlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Mamak ilçesine yapılacak Dikimevi-Natoyolu (Mamak) metro ihalesinin 2024'ün ocak ayında sonuçlanacağını açıkladı.

Mamak metrosu ihalesi 2024'ün ocak ayında sonuçlanacak
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Mamak ilçesine yapılacak Dikimevi-Natoyolu (Mamak) metro ihalesinin 2024’ün ocak ayında sonuçlanacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçildiğini belirterek, “EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda diğer metro hatlarımızın proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman