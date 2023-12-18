Mamak'ta 'Adli Bilimler Sempozyumu'

Ankara’nın Mamak Belediyesi, bioterörizmden adli toksilojiye, entomolojiden otopsi uygulamalarına kadar pek çok konuda ‘Adli Bilimler Sempozyumu’ düzenledi.

Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mamak Füzyon’da her alanda sempozyum, konferans ve paneller düzenleniyor. ‘Adli Bilimler Sempozyumu’nda ise bioterörizmden adli toksilojiye, entomolojiden otopsi uygulamalarına kadar pek çok konuda öğrencilere bilgi verildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Gençlik önceliğimizdir. Bu düşünce ile İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğümüzü kurduk. Amacımız bilim ve teknolojinin olduğu her alanda gençlerimizin bilgi sahibi olması. Son olarak Mamak Füzyon’da Adli Bilimler Sempozyumu düzenlendi. Adli bilim, olay yeri incelemede bilimin ve teknolojinin geldiği son nokta gençlerle paylaşıldı. Mamak Füzyon’da özel workshoplar, challenge tadında eğitimler düzenlenmeye devam edecek.”

Teorik bilgilerin yanı sıra anlatılanları uygulamalı olarak gören gençler, konu hakkında tüm soru işaretlerine cevap buldu.