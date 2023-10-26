Mamak'ta 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi

Ankara’nın Mamak Belediyesince Cumhuriyet’in 100. yılına özel “Cumhuriyet Koşusu” düzenlendi.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için Mamak Belediyesi, çeşitli etkinliklerin altına imza attı. Bu çerçevede ilçedeki ortaokullar ve liseler arası koşu yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Koşusu’nda kız ve erkek öğrenciler arasında bin ve bin 500 metrede yarışmalar yapıldı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencileri bu anlamlı yarışta yalnız bırakmadı. Koşu yarışı sonrası dereceye giren öğrenciler için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Derece yapan öğrenciler, Cumhuriyet Koşusunda elde ettikleri başarı için mutlu ve bir o kadar gururluydu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100.yılını birçok etkinlikle kutluyoruz. Cumhuriyet Koşusu ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya başladık. Derece yapan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İnşallah fener alayımızla, konserlerimizle Cumhuriyet kutlamalarımız devam edecek. Türkiye Yüzyılında bilgi, birikim ve teknolojimizle, savunma sanayimizle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağız inşallah” dedi.