Mamak'ta 'Hayat Boyu Kadına Saygı Programı' düzenlendi

Ankara’nın Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından hazırlanan ‘’Hayat Boyu Kadına Saygı’’ programında kadın ile şiddet kavramları birbirinden ayrıldı.

Mamak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi birbirinden güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar 10 bin 143 kişiye aile danışma hizmeti veren Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi, yaptığı programlarla da dikkat çekiyor.

Mamak Aile Danışma Merkezi ve Başaran Kadınlar Kültür Sanat Edebiyat Eğitim ve İstihdam Derneği (Başak Derneği) iş birliğinde Hayat Boyu Kadına Saygı programı gerçekleştirildi.

Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen programda Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci hazır bulundu. Aile Danışmanı ve Psikolog Hilal Kübra Uzunkaya Seçen, Ressam ve Milli Yüzücü Yusuf Akgün, Gazeteci-Yazar Yaşar Ateşsoy, Sosyolog ve Aile Danışmanı Ezo Filiz Bayram, Sosyolog\ Yazar Sevda Akyüz birbirinden kıymetli fikir ve düşüncelerini katılımcı hanımlarla paylaştı.

Programda kadına şiddetle mücadele yöntemleri ele alındı, öncelikle kadın ile şiddet kavramlarının yan yana gelmemesi gerektiğinden bahsedildi. Bunun yerine kadına saygı ifadesinin dilde yer etmesinin gerekliliği vurgulandı. Birbirinden kıymetli aile danışmanı, yazar, sosyolog, psikolog ve sporcunun görüşlerini paylaştığı programa kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, programda önemli bilgi paylaşımında bulunan katılımcılara çiçek takdiminde bulundu, Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi’ne böylesine anlamlı bir program düzenlediği için teşekkürlerini iletti.