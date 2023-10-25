Mamak'ta 'İşin Mutfağı' etkinliği

Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Mamak Füzyon”da “İşin Mutfağı” etkinliği gerçekleştirilecek.

Mamak Füzyon, bu yıl ilkini düzenleyeceği “İşin Mutfağı” etkinliğine Ankara’da bulunan tüm öğrenci topluluklarını davet etti. Etkinlikte ana amaç öğrenci topluluklarının kendi üniversite ekosistemleri dışında Ankara’da bulunan 21 üniversite ekosistemi ile de iletişim kurabileceği bir network ağı sağlamak. Öğrencilerin ortak proje, program ve etkinlik fikirlerini paylaşabileceği, yeni ufuklar kazanacağı etkinlik, Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek.

“Bilim ekosisteminin canlandırılması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ın canlı bir ilçe olmasını amaçladıklarını belirterek, “Gençlerimiz için hazırladığımız Mamak Füzyon’u bilgi ve teknolojinin gittiği yeri yakalamak ve gençlerimize bunun eğitimini vermek üzere hazırladık. Mamak Füzyon’da bilim ekosisteminin canlandırılması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın emanetçileri evlatlarımızın modern çağın ve teknolojinin bilgi birikimi ile donatılmaları ve eğitilmeleri bizim için önemli” diye konuştu.

Etkinlik, 28 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak.