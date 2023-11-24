Mamak'ta 'Öğretmenler Günü Turnuvası' yapıldı

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle basketbol, dart ve masa tenisi sporu alanlarında “Öğretmenler Günü Turnuvası” düzenledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Öğretmenler Günü Turnuvası”na Mamak’taki ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri katıldı. Basketbol turnuvasında Nurettin Topçu Anadolu Lisesi öğretmenleri birinci olurken, Lalahan Serdar Tosun İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ikinci, Ahmet Kabaklı Ortaokulu öğretmenleri ise üçüncü oldu.

Masa tenisi turnuvası kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi. Masa tenisinde hünerlerini gösteren kadın öğretmenler kategorisinde Kınık Şehit Murat Yatar Kalkmaz İlkokulu Öğretmeni Nermin Tekin birinci, Nahit Menteşe Anadolu Lisesi Öğretmeni Hülya Can ikinci, Bahtiyar Vahapzade Ortaokulu Öğretmeni Ayşegül Gezer üçüncü oldu. Erkek öğretmenler kategorisinde ise Nahit Menteşe Anadolu Lisesi Öğretmeni İsmail Karaömer birincilik, Özel Mamak Sınav Anadolu Lisesi Öğretmeni Onur Özsoy ikincilik, Nahit Menteşe Anadolu Lisesi Öğretmeni Hakan Saraç üçüncülük kazandı.

Dart turnuvasında birinciliği Lalahan Serdar Tosun İlk ve Ortaokulu Öğretmeni Buğrahan İnanır, ikinciliği Altıağaç Anadolu Lisesi Öğretmeni Fikret Büyükada, üçüncülüğü ise Mamak Rehberlik Araştırma Merkezi Öğretmeni Efsun Emir kazandı.