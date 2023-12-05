Mamak'ta 13 bin 132 çocuk trafik eğitimi aldı

Ankara’nın Mamak Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar 13 bin 132 çocuk trafik eğitimi aldı.

Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na Mamak başta olmak üzere Başkentin pek çok ilçesinden eğitim gezisi düzenleniyor. Birçok okul öğrencilerini Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na getirerek trafik konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlıyor. Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Trafik Eğitim Parkı okul öncesi çocuklar ile ilkokul öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı sunuyor. Eğitim gezilerinin merkezi haline gelen Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na 273 okuldan eğitim gezisi düzenlendi. Bugüne kadar 13 bin 132 çocuk trafik eğitimi alarak, ulaşım ve trafik kuralları konusunda bilinçlendi.

Son olarak Ostim İlkokulu öğrencileri Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na ziyarette bulundu. Araçlara binerek eğitim alan öğrenciler, minik bir şehir olarak tasarlanan trafik eğitim parkurunda trafik kurallarına uyma ve kuralların önemi konusunda eğitim aldı. Trafik eğitimi sonunda öğrenciler, sertifika almaya hak kazandı.