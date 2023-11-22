Mamak'ta 6. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen 6. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi.

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi. Şenlikte yurt içinden ve Türk Cumhuriyetleri’nden 20 ülkeden öğrencilerin dereceye giren projeleri ödüllendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), TÜRKSOY, Türk Hava Yolları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Mamak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen şenlikte, dünyanın dört bir yanındaki Türki Cumhuriyetler’den ve coğrafyalardan gelen öğrenciler projelerini sergiledi. Şenlikte Mamak Belediyesi Mehter Takımı ve Türki Cumhuriyetler’den gelen öğrenciler sahne aldı. Gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Romanya, Pakistan, Çad, Filistin ve Afganistan’ın aralarında bulunduğu yaklaşık 20 ülkeden gelen öğrenciler iki gün boyunca projelerini sergiledi. İklim değişikliği ve küresel ısınma, geri dönüşüm, çevreci binalar gibi konularda yapılan projelerden dereceye girenler ise ödüllendirildi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklere Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Güngör Azim Tuna, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve ilçe protokolü ile Gönül Dağı oyuncularından Feyza Işık ve Serkan Kuru da katıldı.