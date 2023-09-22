Mamak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Ankara’nın Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde bir dizi etkinlik düzenledi.

Mamak Belediyesi, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Avrupa Hareketlilik Haftası’nda tenis, masa tenisi, basketbol ve bisiklet sürme etkinlikleri gerçekleşti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe protokolü ile birlikte uçurtma şenliğine de katıldı. Gençlerle birlikte uçurtmaları havalandıran Köse, spor müsabakalarına da katıldı.

‘Şehrini Keşfet’ teması ve ‘Gelecek Enerjini Koru’ sloganı ile düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ programında konuşan Köse, “Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde etkinliğimize katılan gençlerimize gururla bakıyorum. Rabbim yüzlerinden gülücükleri eksik etmesin. Spor yapmak, zinde kalmak gerçekten de insan sağlığı için çok kıymetli bir etkinlik. Bu etkinlikle sporun insan hayatına etkisine dikkat çekmek istedik. Gençlerimizle bisiklet sürecek, uçurtma uçuracağız” dedi.

Etkinliğe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi, Selçuklu İlköğretim Okulu ve Şehit İhsan Okatan Ortaokulu öğrencileri de katılım gösterdi.