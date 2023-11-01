Mamak'ta çocuklar Baskı Atölyesi'nde çantaları süsledi

Ankara’nın Mamak Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Baskı Atölyeleri ve kütüphanelerinde çocuklar çantaları süsledi.

Mamak Belediyesi bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayısını üçe çıkardı. Akdere ve Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanelerinin ardından hizmete açılan Neşet Ertaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ilk atölye etkinliğini gerçekleştirdi. Neşet Ertaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde Baskı Atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan minikler, rengarenk baskılarla çantaları süsledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların kişisel gelişimlerini önemsiyor, eğitimlerine katkı sağlamayı kendimize vazife biliyoruz. Hizmete açtığımız kütüphaneler, aile merkezleri, spor kompleksleri hepsi yavrularımız için birer eğitim, kültür yuvası çok şükür” dedi.