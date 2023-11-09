Mamak'ta çocuklar kukla gösterisiyle eğlendi

Mamak Belediyesi, kütüphanelerde çocuklara yönelik kukla gösterileri düzenliyor.

Mamak Belediyesi, Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor. Çocuklara yönelik kültür ve sanat atölyeleri düzenlenen kütüphanede bu kez vantrolog gösterisi yapıldı. Minikler, düzenlenen gösteriye büyük ilgi gösterdi. Vantrolog Sevil Arslan, ukulele eşliğinde kukla gösterisi sergiledi. Şarkılara eşlik eden, kukla gösterisi ile kahkahalar atan miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de miniklerle birlikte gösteriyi izledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptığı konuşmada, “Mamak’ta üç bebek ve çocuk kütüphanemiz var. Kütüphanelerimizde atölyeler, etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Tüm gayretimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları büyürken sağlıklı gelişimlerini desteklemek” dedi.