Mamak'ta çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan sevgisini çocuklara aşılayabilmek için yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Mamak Özel eğitim Anaokulu ve Çiğiltepe Zübeyde Hanım Anaokulu’nda Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara hayvan sevgisi, bakımı ve merhamet duygusu anlatıldı. Etkinliğe Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi’nin sevimli üyesi ‘Tarçın’ da katıldı. Çocuklar ‘Tarçın’ ile yakından ilgilenirken, veteriner hekimler hayvan sağlığı ve bakımı ilgili de çocukları bilgilendirdi. Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı ile ilgili de bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca sokak hayvanları ile ilgili çocuklara beslenme, bakım, sahiplenme konuları anlatılırken, evcil hayvanlar ile ilgili de bilgiler aktarıldı.