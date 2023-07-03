Mamak'ta çöp konteynerleri temizleniyor

Ankara Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe geneline yerleştirilen çöp konteynerlerini yaz döneminde oluşabilecek kötü koku ve görüntüye karşı temizledi.

Mamak’ta cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildiği konteynerler, halk sağlığının korunması amacıyla basınçlı su ile yıkanıp temizleniyor. Konteynerleri büyük bir özenle temizleyen Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle çalışmalarını arttırdı.

“Sinek ve larva oluşumunu engelliyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta sürdürülebilir, daha yeşil, daha temiz ve daha güvenli bir şehir yaşamı kurmak istediklerini belirterek, “Konteyner yıkama araçlarımızla çöp konteynerlerini yıkayarak pis kokuların yayılmasını önlüyor, sinek ve larva oluşumunu engelliyoruz” dedi.