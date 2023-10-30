Mamak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu

Ankara’nın Mamak Belediyesince Cumhuriyetin 100. yılı fener alayı, konserler ve etkinliklerle kutlandı.

Mamak Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Mamak’ta birçok etkinliğe imza attı. Mamak’ın dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sabah saatlerinde vatandaşlara bayrak dağıtarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise cumhuriyetin 100. yıldönümünde Cebeci Askeri Şehitliği’nde şehitleri ziyaret etti.

Bunun yanı sıra Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı programına katıldı. Halk oyunları gösterileri yapıldı, marşlar söylendi. Ellerde bayrak, dillerde nice yüzyıllar dilekleri vardı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na 15 Temmuz şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin mirasını koruyarak Türkiye’yi daha da ileri taşıma kararlılığımızı tekrar etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde bize düşen sorumluluk Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, onları güçlendirmek ve ülkemizi daha da ileri taşımaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruklara ulaştı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediye önünde toplanan vatandaşlarla birlikte Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Devasa Türk Bayrağı ve Mamak Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu derinden yaşadı. Mamak caddeleri kırmızı beyaza boyandı. Fener Alayı yürüyüşü, Musiki Muallim Mektebi’nde sona erdi.