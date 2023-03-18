Mamak'ta depremde hayatını kaybedenlerin 40. gününde mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli depremde, yüzyılın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 40. Gün Mevlit Programı düzenlendi.

Mamak'ta depremde hayatını kaybedenlerin 40. gününde mevlit okutuldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
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Kahramanmaraş merkezli depremde, yüzyılın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 40. Gün Mevlit Programı düzenlendi.

11 ili etkileyen binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Mamak Merkez Camii’nde mevlit programı yapıldı. Cuma öncesi düzenlenen mevlit programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlit-i Şerif’in okutulmasıyla devam etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua edildi.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de mevlit dinleyerek, depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımız için dua etti.