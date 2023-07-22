Mamak'ta EKOFEST 2023 başladı

Tarım ile iklim değişikliği gibi konulara dikkati çekmek için düzenlenen EKOFEST 2023 (Ekoloji festivali), Ankara’nın Mamak ilçesinde vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Mahallesi’nde yer alan Ekolojik Köy’de EKOFEST heyecanı başladı. Kırsal turizmi canlandırmak ve köylerde yaşayan kadınlara ekonomik destek olmak amacıyla hayata geçirilen EKOFEST’e Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Mamak ilçe kaymakamı Ali Sırmalı katıldı. EKOFEST’te tarım alanında girişimde bulunmak isteyen çok sayıda gençte yer aldı. Doğa ve çevre ile alakalı birçok atölye, tohum takasının yapıldığı EKOFEST’te en güzel kuzu yarışması ve en güzel resim yarışması da düzenlendi. En güzel kuzu yarışmasını ise Latife Ekiz’in yetiştirdiği Süslü Kuzusu’ kazandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, EKOFEST’in açılış konuşmasını yaptı. İklim, tarım, hayvancılık ve alternatif enerji kaynaklarının Türkiye ve dünya açısından çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Köse, “Ekoloji, iklim, tarım ve toprak kelimelerini sıklıkla duyacağız. Ekolojik yaşamın sürekliliği içinde geleceğin inşa edilmesi ve yönlendirilebilmesi için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Tabii bunların tamamı dünya var oldukça olan şeyler. Dünyadaki göç ve enerji tedarikindeki gelişmeler ve bunlara bağlı yaşanan sorunlar, bu konuda yaşanan problemleri daha net hissettirmeye başladı” dedi.

EKOFEST, 23 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaretlere açık olacak.