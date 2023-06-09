Mamak'ta el emeği eserler görücüye çıktı

Mamak’taki aile merkezlerinde kursiyerler, ürettikleri eserleri sergilemeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde çeşitli dallarda eğitim gören hanımların el emeği eserleri, Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi’nde ve Lalahan Aile Merkezi’nde görücüye çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sergide kadınları yalnız bırakmadı. Başkan Köse, sergileri gezerek hanımların ortaya çıkardığı eserleri inceledi, bilgi aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “19 aile merkezimizde sergi açılışlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hanımların ortaya çıkardığı eserler bizi gururlandırıyor. Her yıl binlerce kursiyerimiz sertifika alıyor, mezun oluyor. Aile merkezlerimizin sayısını inşallah çoğaltacağız, daha fazla bölüm açarak Mamak’ımızın kıymetli hanımlarına hem kişisel gelişim anlamında hem de aile ekonomilerine katkı sağlamak için bir iş kolu oluşturmak anlamında yardımcı olacağız. Çünkü hanımlar, kurslarımızda aldıkları eğitimlerle aslında iş deneyimi de kazanıyor, ekonomileri için yeni kapılar açabiliyor” dedi.