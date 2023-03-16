Mamak'ta gençler ve çocuklar sandığa gitti

2023 yılı çocuk meclisi başkanlık divanı ve 2023 yılı genç meclisi başkanlık divanı seçimleri gençler ve çocukların oy vermesiyle tamamlandı.

Ankara Mamak’ta yaşayan çocuklarımızın problemlerini, taleplerini ifade edebilmeleri ve çözümünde aktif rol almalarını sağlayan Mamak Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı ve Genç Meclisi Başkanlık Divanı yeni dönem seçimleri yapıldı. Meclis üyeleri sandık başına gitti, tek tek oy kullandı.

2023 Yılı Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı seçiminde Alper Tunga Ortaokulu öğrencisi Irmak Akdemir Başkan, Atlıoğlu Ortaokulu öğrencileri yiğit efe Ayvat, Tuğsem Gündür, Zeynep Naz Gümüşay ise Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 2023 Yılı Genç Meclisi Başkanlık Divanı seçiminde ise Gülveren Anadolu Lisesi’nden İsmihan Baş, Başkan olarak seçilirken; Ege Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Murathan Şaşmaz ve Yunus Emre Meslek Anadolu Lisesi’nden Eren Dallı Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek “Mamak’ta çocuklarımızın, gençlerimizin görüşlerini önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz” dedi.