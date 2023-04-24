Mamak'ta iki bayram sevinci

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile belediye personeli ve vatandaşla bayramlaştı.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi ile iki bayram sevinci bir arada yaşandı. Mamak’ta da bayram coşkusu başkanlık makamına taşındı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlık makamında hem belediye personeli ile bayramlaştı hem de vatandaşları kabul ederek bayramlarını kutladı.

“İki bayramı bir arada yaşadık”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Bu sene iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirterek, “Bayramlarımız dolu dolu geçti. Mahallelerimizde çocuklarımıza top, bayrak ve oyuncak dağıttık. Bayramlar bir arada, birlikte güzel. Tekrar tüm milletimizin hem geçmiş Ramazan Bayramlarını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.