Mamak'ta Mahalle Konaklarında yaz etkinlikleri başladı

Mamak Belediyesi Mahalle Konakları’nda yaz etkinlikleri başladı.

Nişan, düğün, bayramlaşma, asker uğurlaması, taziye gibi birçok buluşmaya ev sahipliği yapan Mahalle Konakları’nda yaz etkinlikleri de düzenleniyor. Çocuklar sulu boya resim çalışmaları, kitap ayracı gibi birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Yüz boyama etkinliklerine katılan minikler, spor da yapıyor. Yetişkinler için ise çeşitli eğitimler veriliyor. Dikiş konusunda verilen eğitimlerden ise hanımlar mutlu ayrılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mahalle Konakları’nı canlı tutmanın önemli olduğunu belirterek, “6 konağımız var. Bu konaklarımızda nişan, düğün, bayramlaşma, asker uğurlamaları, taziyeler düzenleniyor ancak farklı etkinlikler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla her zaman iletişim halindeyiz zaten. Her bir vatandaşımıza ulaşmak, her bir ferde dokunabilmek bizim için önemli” dedi.