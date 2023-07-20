Mamak'ta minikler için baskı atölyesi düzenlendi

Mamak Belediyesi, Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde minikler için baskı atölyesi etkinliği düzenledi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde Yeşilay Ankara Gençlik Komisyonu ve Mamak Belediyesi iş birliğinde Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde baskı atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan miniklere bez çantalar üzerine Yeşilay sembolleri ile birlikte renkli çalışmalar yaptırıldı. Bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen atölyede çocukların iletişim becerilerini arttırması, arkadaşlık kurmaları ve sosyal çevrelerini genişletmeleri sağlandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerimiz sadece bilgi değil, çocuklarımız için birer kültür sanat yuvası haline dönüştü. Atölyelerimizle çocuklarımıza yeni ufuklar çiziyor, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi.