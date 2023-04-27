Mamak'ta miniklerin bayram sevinci

Ankara Mamak Belediyesinin 19 aile merkezinde eğitim alan okul öncesi öğrenciler, düzenledikleri gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevincini yaşayarak büyük alkış aldı.

Kişisel gelişim kursları ile örnek belediyeler arasında gösterilen Mamak Belediyesi, açtığı aile merkezleri ile adından söz ettiriyor. Aile Merkezleri’nde büyüklere kişisel gelişim kursları verilirken, minikler de okul öncesi eğitim alıyor. Aile merkezlerimizin minik öğrencileri 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı. Necip Fazıl Aile Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve ilçe protokolü ile aile merkezi kursiyerleri, öğrenci velileri ve çocuklar katıldı. Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, 23 Nisan gösterilerinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti, çocukların ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“Aile merkezlerimizde sadece kişisel gelişim kursları yok”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, aile merkezleri ile insanlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek,

“Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. 19 aile merkezi açtık. Aile merkezlerimizde sadece kişisel gelişim kursları yok. Miniklerimizde ana sınıflarımızda, oyun odalarımızda okul öncesi eğitimler alıyor, faaliyetlerle, etkinliklerle ilkokula hazırlanıyor. Bugün burada yavrularımızın yaptığı gösteriler, hepimizi gururlandırdı. Ben aile merkezlerimizin minik öğrencilerini tebrik ediyorum” dedi.