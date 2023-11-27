Mamak'ta Öğretmenler Günü yemeği

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde öğretmenlerle buluştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde Öğretmenler Günü yemeği düzenlendi. Programda Mamak Belediyesi öğretmenler arası spor turnuvalarına katılan ve dereceye giren öğretmenler ödüllendirildi. Masa tenisi, dart ve basketbol alanında dereceye giren öğretmenlere ödüllerini Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek takdim etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse öğretmenler günü dolayısıyla verilen yemekte yaptığı konuşmada, “Bir toplumun geleceğini yapılandıran öğrencilerine bilgiyle birlikte ahlakı, hikmeti, güzel davranışı, saygıyı ve sevgiyi yetiştiren öğretmenlerimizdir. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan evlatlarımızın her türlü bilgi ve beceriyle donatan önemli vizyonun liderleridir öğretmenlerimiz. Hz. Ali Efendimizin “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” sözünü hepimiz biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kısa ve öz ifadelerle “Oku, düşün, uygula ve neticelendir” tavsiyesinde bulunmuştu. Değerli öğretmenlerimiz, hepinizin görevini yaparken pek çok fedakarlık gösterdiğini biliyoruz. Dünyada pek az meslek böylesine fedakarlık ve çaba gerektirir. Anne ve babalarımızla birlikte bize her anlamda katkı sağlayan öğretmenlerimize olan borcumuzu hem bir birey olarak hem de bir toplum olarak ne yapsak ödeyemeyiz. Bütün öğretmenlerimiz karşısında saygıyla eğiliyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz” dedi.

Lavanta Kültür Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü programı Türk Halk Müziği konseri ile son buldu.

Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ile birlikte emekli ve çalışan öğretmenler katıldı.