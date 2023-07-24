Mamak'ta parklardan müzik sesi yükseliyor

Mamak Belediyesi Orkestrası, “Parklarda Müzik Var” etkinlikleri çerçevesinde Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde konser verdi.

Ailesi ile parka gelen ziyaretçiler, Mamak Belediyesi’nin konser sürprizine kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Katılımcılar, Mamak Belediyesi Orkestrası’nın mini konseri ile güzel bir gün geçirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıların parklarda verilen konserlere büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Yaz boyunca park konserlerimiz devam edecek” dedi.

Başkan Köse, “Yaz günlerinin vazgeçilmezi yeşili ile dinlendiren parklarımız, eğlencenin de adresi oldu. Başkentliler, Mamak parklarında sadece dinlenmiyor, şarkı ve müzikle doyasıya eğleniyor” diye konuştu.