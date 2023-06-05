Mamak'ta şükür yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından Mamak’ta seçim zaferi şükür yemeği ile şükür döneri ile kutlandı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde kazanlar kuruldu, yemekler seçim zaferi için pişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta kazandığı seçim zaferi dolayısıyla Kızılcaköy Mahalle Konağında yemek verildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kepçeyi aldı, zafer yemeğini kendi elleriyle dağıttı.

Mamak Belediye Başkanı Köse, “Vatandaşlarımızda büyük bir sevinç var. Yurdun her köşesinde Cumhurbaşkanımızın seçim zaferi coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Rabbimize hamd ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği bir seçimden daha zaferle çıktı. Allah başarılarını daim etsin, kendisini başımızdan eksik etmesin diyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar da zafer yemeğini yiyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için dualar etti, kendisine sağlık afiyet diledi.

Mamaklı Esnaftan Şükür Döneri

Mamak’ta bir esnaf 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması sebebi ile döner dağıttı. Vatandaşlara döner ikramında bulunan esnaf “Şükür dönerimizi kestik. Sayın Cumhurbaşkanımıza Rabbim nice zaferler ihsan etsin” dedi.