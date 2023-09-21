Mamak'ta vatandaşlar 2. Edebiyat Festivali için gün sayıyor

Ankara’nın Mamak Belediyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenecek ‘İkinci Ankara Edebiyat Festivali’ çerçevesinde açılacak Yazarlık Okulu kayıtları devam ediyor.

Yazarlık Okulu başvuruları Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi, Musiki Muallim Mektebi ile Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi’nde yazılı olarak yapılabiliyor. Roman, öykü, deneme, şiir, senaryo, editörlük, dil ve anlatım, yazım kurgulama ve uygulama teknikleri dersleri yanında uygulamalı metin yazma ve yorumlama eğitiminin de verileceği Yazarlık Okulu 10 hafta sürecek. İlk dersi Musiki Muallim Mehtebi’nde Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan verecek. TYB Ankara Şubesi’nde devam edecek dersler cumartesi günleri saat 13.30 ile 15.30 arasında gerçekleştirilecek.

Alanında yetkin ve uzman isimlerin ders vereceği Yazarlık Okulu için son başvuru tarihi 10 Ekim. Dersler ise 12 Ekim’de başlayacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geçen yıl büyük ilgi gören Edebiyat Festivali’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Tüm edebiyat severleri festivalimize bekliyoruz. Festival kapsamında açılacak yazarlık okuluna yazmayı seven, kalemine güvenen herkesi davet ediyoruz. Derslerimiz 12 Ekim’de başlayacak” dedi.

12-14 Ekim tarihleri arasında Mamak’ta 2. Edebiyat Festivali rüzgarı esecek.