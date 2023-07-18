Mamak'ta yapılan hasat çiftçiyi mutlu etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ın Ortaköy Mahallesi’nde hasat kaldıran çiftçileri ziyaret etti. Hasada katılan Köse, çiftçilere “bereketli olsun” dedi.

Mamak’ın Ortaköy Mahallesi’nde hasat kaldırma işleri gerçekleşti. Belediye Başkanı Köse, çiftçileri ziyaret ederek baklava ikramında bulundu. Köse, biçerdöverin başına geçti, çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

Başkan Köse, çiftçilerle sohbet etti, kırsal kalkınma noktasında yapılabilecekler üzerine istişarede bulundu. Köse, “Biz ne yapsak istişare ile yapıyoruz. Vatandaşımızın, çiftçimizin, esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Köse, Ortaköy’de hasada devam eden çiftçilere kolaylıklar dileyerek “Arpa hasadında çok yüksek oranda verim olduğuna bizzat şahit oldum, çok mutlu oldum. Çiftçilerimiz 65 yıldır böyle bir verim görmedik diyorlar. Kırk bin kere Maşallah” diye konuştu.