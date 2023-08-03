Mamak'ta yaz şenlikleri devam ediyor

Ankara’nın Mamak Belediyesi, mahallelerde yaz şenliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Mamak Belediyesi müzik eğlence ve ödüllü yarışmalarla “mahalle şenlikleri” çerçevesinde Cengizhan ve Akdere Mahallesi’ndeydi. Mamak Belediyesi Orkestrası, güncel şarkılarla vatandaşları eğlendirdi, animasyon ekibi ise çocukların neşesine neşe kattı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci mahalle şenliklerinde vatandaşlarla buluştu. Onların eğlencesine ortak oldu.

“Güzel bir yaz akşamı geçirmelerini sağlıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Akdere Mahallemizde çocuklarımızla buluştuk. Her akşam bir mahallede yüzlerce Güzel Hemşerimle buluşuyorum. Ne mutlu bize, herkesin yüzü gülüyor. Mamak Belediye Orkestramızı mahallemize taşıyoruz, palyaçolar ve yarışmalarla özellikle çocuklarımızın güzel bir yaz akşamı geçirmelerini sağlıyoruz. Mahallelerimiz Şenleniyor. Mamak Daha Güzel Oluyor” diye konuştu.

Sürpriz yarışmaların yapıldığı, sürpriz ödüllerin dağıtıldığı şenliklerde özellikle çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.