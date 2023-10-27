Mamak ve Gazze kardeş belediye oldu

Mamak Belediyesi, Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda İsrail’in saldırılarına uğrayan Gazze’yi kardeş belediye ilan etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Meclisini olağanüstü şekilde topladı. Başkan Murat Köse. Filistin bayraklı atkısı ile çıktığı kürsüde, Gazze’deki sivil ölümlerine dikkat çekerek, “Gazne’de zulüm var, gözyaşı var. Gazze’de masum insanlar ölüyor. İsrail 7 Ekim’den beri Gazze’deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en vahşi saldırısını gerçekleştiriyor. İsrail’in 20 gündür sivil, kadın, çocuk, hastane, okul ayırt etmeksizin tam bir savaş suçu işleyerek Gazze şehrini vahşice bombalaması ile yaşanan insanlık dramına dikkat çekiyor ve İsrail’in zulmünü kınıyoruz. Gazze’de hayatını kaybedenler için Rabbimizden rahmet diliyorum” dedi.

“Derhal ateşkes ilan edilmelidir”

İsrail’e seslenerek ateşkes çağrısı da yapan Köse, “Öncelikle derhal ateşkes ilan edilmelidir. Bir an evvel saldırılara son verilmelidir. Dileğimiz, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan fiziki bütünlüğe sahip, tüm dünya tarafından tanınan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Binlerce kilometre ötedeki Gazze ve Filistin halkının yanında olduğumuzu, seslerini duyurduğumuzu ve onların özgürlük mücadelesine destek verdiğimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.

“Gazze ile kardeşliğimiz dayanışmayı ve karşılıklı anlayışı teşvik edecek”

Başkan Köse, Mamak Belediyesi’nin Gazze ile kardeş belediye olması teklifini meclisin oyuna sundu. Teklif, Mamak Belediyesi Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Köse, “Bu kardeşlik ilişkisi, hem Mamak hem de Gazze halkları arasında dayanışmayı ve karşılıklı anlayışı teşvik edecektir. Bu ilişki, sadece sembolik bir adım değil, aynı zamanda Filistin ve Gazze halklarına somut yardım sağlama ve dayanışma gösterme niyetimizi yansıtıyor. Gazze ve Filistin meselesi öncelikle insani bir meselesidir. İnsanın, çocuk, sivil, tüm insanların yaşam hakkı meselesidir. Bu kardeşlik kararı ile Mamak halkının, Ankara’nın ve Türkiye’nin, Filistin halkının yanında olduğunu gösteren somut bir adım olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimiz, devletimiz ilelebet kıyamete kadar yaşasın”

Köse, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü vesilesi ile de tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Vatanımız için devletimiz, milletimiz için şehit düşmüş canlarımıza Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Cumhuriyetimiz, devletimiz ilelebet kıyamete kadar yaşasın, bayrağımız kıyamete kadar dalgalansın, ezanımız kıyamete kadar yankılansın, milletimiz kıyamete kadar var olsun. Bu mücadeleyi biz vermişken, benzer mücadeleyi veren Filistin halkına da buradan selam olsun diyoruz” açıklamasında bulundu.