Mamaklı hanımlar hünerlerini konuşturdu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Nene Hatun Aile Merkezi ve Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nin hazırlamış olduğu sergileri gezdi.

Mamak Belediyesi’nin 19 Aile Merkezi’nin yıl sonu sergilerinde Mamaklı hanımların el emekleri göz dolduruyor. Her gün iki aile merkezinde sergi açılışı yapılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Nene Hatun Aile Merkezi ve Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde de sergilerin açılışını yaptı. Hanımların el emeği göz nuru eserlerini tek tek inceleyen Başkan Murat Köse, kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti ve “Bizler, sizlerin ortaya çıkardığı bu eserlerle gurur duyuyoruz. Gerçekten aile merkezlerine açmakta ne kadar doğru bir karar almışız, bunu görmüş oluyoruz. Ben katkılarınız, emeklerinizden dolayı hepiniz tebrik ediyorum” dedi.

Kursiyer hanımlar ise, Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Sergilerde hanımlar, dikiş nakış, rölyef, boyama, oya, oyuncak yapımı ve sanatın birçok dalında eserler ortaya çıkardı. Sergiyi gezenler, eserlere hayran kaldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, aile merkezlerinde yer alan özel eğitim öğrencilerini ve oyun odalarını da ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.