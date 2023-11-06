Mamakspor BAL'a çıkmayı hedefliyor

Türkiye yüzyılı sporun ve sporcunun yılı olacak hedefi ile çalışmalarına hız veren Mamakspor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkmak için var gücüyle çalışıyor.

2022-2023 sezonunda Süper Amatör Lig’de şampiyon olan Mamakspor, Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için gün sayıyor. Grubun çok zor olduğunu ancak başaracaklarına inancının tam olduğunu söyleyen Mamakspor kaptanı Caner Çelik, "Bu sene Süper Amatör Lig’e yeni çıktık ve girer girmez şampiyon olduk. Hedefimiz bu sezon inşallah BAL. Bir buçuk aydır buna hazırlanıyoruz. Grubumuz çok zor bir kura çekti ama tabii ben takım arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur, bunu hedefliyoruz" dedi.

Mamakspor’un, bu sezon kadrosunu güçlendirmek için 10 yeni transfer yaptığını söyleyen Çelik, "Yaklaşık olarak 2 aydır hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen seneden 15 kişi olan takım arkadaşlarımıza 10 kişi daha katıldı. Hedefi olan takımlardan geldiler. Hepsinin karakteri, oyunculuğu, kişiliği çok düzgün arkadaşlar. Hep birlikte güçlü bir takım olup, güzel zaferlere ulaşmayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.