Manav kültürü bu müzede yaşatılacak

Kocaeli’de unutulmaya yüz tutmuş Manav kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Portakal Hafız Konağı’nda açılan Yerel Kültür Müzesi’nde birbirinden özel eserler sergilendi.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri yeniden gün yüzüne çıkarmak, kent hafızasına katkıda bulunmak ve Manav kültürünü tanıtmak için Portakal Hafız Konağı’nda Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Müzede Manav kültürü ile özdeşleşen çok sayıda eser görücüye çıktı. Bu eserler arasında geleneksel halılar, kıyafetler, havlular, Kandıra bezi ve minyatür evler yer alıyor.

"Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nin oluşmasında 2 yıllık emek var"

Yerel kültürü tanıtmak için çalışmalar yaptığını söyleyen Yerel Kültür Platformu Sekreteri Arif Özkan, "Yerel Kültür Platformu olarak yıllar önce çıktığımız yolda hep birlikte Kocaeli’nin değerlerini ortaya çıkarmak, günümüzde kayıt altına almak için pek çok çalışma yürüttük. Bu müze kurgulanırken daha önce yola çıktığımız adımlardan bir tanesi türkülerdi. Kocaeli’nin türküleri ile işe başladık. Şu anki müzede de çalışmalar devam etti. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nin oluşmasında 2 yıllık emek var. Müzenin oluşmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Portakal Hafız Konağı başlı başına tarih ve kültürel miras"

Portakal Hafız Konağı’nın kıymetli bir değer olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Portakal Hafız Konağı başlı başına tarih ve kültürel mirası idame ettirme, geçmişle geleceğin bağını kurma açısından çok kıymetli. Bu mirasın içinde yaşayan unsurlarla birlikte var olması ayrı önem taşıyor. Çünkü bu yapıları sadece restore etmek tek başına anlam ifade etmiyor. İçine ne fonksiyon yüklediğiniz, o fonksiyonun yaşayıp yaşamadığı da ayrıca önemli. Sürekliliğin kıymetini bilmeyenler şunu gözden kaçırıyor. Kültürümüzle yaşamaya devam etmezsek, yaşamaya devam edemeyiz demiyorum. Yaşamaya devam ederiz ama biz olmayız, başka bir şey oluruz. Mesela Hollywood’ın bize dayattığı kültürle büyüyen bir nesil gelişir, bizim yöresel mutfaklarımızdaki kültürle beslenmeyen, fast food kültürü ile beslenen, ayakta yemek yiyen, içen kültür oluşur. Biz bu müzelere o gözle bakarak da inşa, ihya etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kültür markadır"

Vali Seddar Yavuz ise, "Kültür bizi biz yapan değerlerin tamamıdır. Kültür markadır. Marka bizi bir başkasından ayıran en önemli ayırıcı özelliktir. Eğer sizi siz yapan değerlere sırtınızı döner, başka değerler manzumesine doğru evrilirseniz geçmişle bugün ve yarın arasındaki bağlantıyı koparmaya başlarsınız. Asimilasyon sürecinin başlaması tam da budur ve bir müddet sonra kuşaklar arasındaki çatışmanın çoğaldığı, birbirinizi anlamakta zorlandığımız sürecin içerisine girersiniz" şeklinde konuştu.

Açılışa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Yerel Kültür Platformu Sekreteri Arif Özkan, Müze Bilimcisi Yeşim Kartaler ve çok sayıda vatandaş katıldı.