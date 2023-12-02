Manchester 2023 Para Taekwondo Grand Prix finalde millilerden 3 madalya
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Manchester 2023 Para Taekwondo Grand Prix Final müsabakalarında milli sporcular 3 madalya kazandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Manchester 2023 Para Taekwondo Grand Prix Final müsabakalarında milli sporcular 3 madalya kazandı.
İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen organizasyonda 7 para taekwondocu Türkiye’yi temsil etti. Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, altın madalya kazanarak yılın son büyük organizasyonunu zirvede tamamladı. Kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal, sakatlığının ardından gümüş madalya ile dönüş yaparken erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya kazanan isim oldu.
Bu organizasyonla birlikte para taekwondoda Paris 2024 Paralimpik Oyunları puan süreci sona erdi. Dünya Taekwondo Federasyonu’nun açıklayacağı resmi sıralamanın ardından oyunlara kota kazanan sporcular netlik kazanacak.