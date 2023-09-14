Manchester City kadın futbol takımına yeni sponsor

Manchester City Unveils Joie Academy Stadium'u resmi stadyum isim ortağı olarak tanıttı.

Manchester City kadın futbol takımına yeni sponsor
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Manchester City Unveils Joie Academy Stadium’u resmi stadyum isim ortağı olarak tanıttı.

Manchester City bugün bebek kıyafeti markası Joie’yi Academy Stadium’un resmi stadyum isim ortağı olarak ilan ederek, Women’s Super League’de stadyum isim hakları için ticari anlaşma imzalayan ilk kulüp oldu.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Manchester City Kadınlar Genel Müdürü Gavin Makel, "Joie’yi resmi adlandırma ortağı olarak kabul ettiğimiz için bugün Manchester City için gerçekten önemli bir an. Bu yılın Mart ayından bu yana Kadınlar takımının ortağı olan Joie, aile değerlerine ve yüksek standartlara olan bağlılığımızı paylaşıyor ve markanın mevcut ilişkisini genişletmeyi seçmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi. Stadyum varlıklarında Joie logosunu içeren daha fazla isim yer alacak.