Manchester United'da Mason Mount ve Harry Maguire takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden olan İngiliz ekibi Manchester United'da sakatlıklarını atlatan Mason Mount ve Harry Maguire takımla birlikte çalışmalara başladı.

Manchester United'da Mason Mount ve Harry Maguire takımla çalışmalara başladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakiplerinden olan İngiliz ekibi Manchester United’da sakatlıklarını atlatan Mason Mount ve Harry Maguire takımla birlikte çalışmalara başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda yer alan Galatasaray’ın rakiplerinden Manchester United’a sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı. Manchester temsilcisinde Mason Mount ve Harry Maguire takımla birlikte antrenmanlara başladı.

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Çakmak Yapı

Kırmızılarda; Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Luke Shaw ve Aaron Wan-Bissaka’nın ise sakatlıkları devam ederken, kadro dışı kalan Jadon Sancho ve Antony de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.