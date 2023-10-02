Manchester United ile Galatasaray 7. randevuda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte 7. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00’de Old Trafford’da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Grubun ilk maçında sarı-kırmızılılar, evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, Manchester ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 kaybetti.

7. randevu

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi.

İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. 30 Temmuz 2016 tarihindeki hazırlık maçını ise Manchester United 5-2 kazandı.

Avrupa kupalarında 310. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 118. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 117 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 59 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 114 gole karşın, kalesini 199 gole kapatamadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı İstanbul’da 3-1’lik skorla yenerek elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.

Avrupa’daki son 19 maçta 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1’i de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV’ye İstanbul’da 2-1’lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray 20 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 17, Galatasaray’da da 7 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 24 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu müsabakalarda 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın başında çıktığı 7 Avrupa maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk, Başakşehir’in başındayken Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Manchester United’dan ligde kötü başlangıç

Manchester United, Premier Lig’de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızılılar, bu mücadelelerde 7 gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Erik ten Hag’ın öğrencileri bu performansıyla lige en kötü başlangıcını yaptı.

Manchester’da tanıdık yüz

İngiliz ekibi Manchester United yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den kaleci Altay Bayındır’ı kadrosuna katmıştı. Bayındır, sarı-kırmızılılara karşı maç kadrosunda yer alacak.

İngiliz ekipleriyle 21 maç yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 21 resmi maça çıktı. Cimbom; Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 21 müsabakada 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

Mauro Icardi bu sezon 10 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, Süper Lig’de 7 kez rakip fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Ivan Kruzliak düdük çalacak

Manchester United ile Galatasaray arasındaki müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. VAR’da da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert görev alacak.