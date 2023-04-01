Manevi destek ekipleri deprem bölgesinde

Bilecik İl Müftülüğü tarafından deprem bölgesine gönderilen manevi destek ekibi bölgede çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Malatya’da görevlendirilen diyanet personellerinden oluşan manevi destek ekibi bölgede bulunan camilerde, çadırlarda ve toplanma alanlarında irşat faaliyetleri yapıldı. Ekipler çocuklara Kur’an-ı Kerim öğreterek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun yaptığı açıklamada, “Manevi destek ekiplerimiz deprem bölgesinde yüreklere dokunmaya devam ediyor. Depremzede kardeşlerimize umut olmaya çalışıyoruz Ramazanın güzelliklerini yaşatmaya çalışarak yaralarını bir nebze olsa da sarmaya çalışıyoruz” dedi.